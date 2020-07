Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Tätlicher Angriff am Warmen Damm, Wiesbaden, Paulinenstraße, Samstag, 04.07.2020, gg. 23:15 Uhr

(ka)Ein 18- und ein 17-Jähriger sind in der Nacht zum Sonntag in der Parkanlage "Warmer Damm" Opfer eines tätlichen Angriffs geworden, nachdem sie zuvor zu einem Kampf aufgefordert wurden. Gegen 23:15 Uhr traten im Park an der Paulinenstraße zunächst drei unbekannte Personen auf die beiden Jugendlichen und ihre Begleiter zu und forderten sie zu einer Kampfhandlung auf. Aus dieser zunächst verbalen Bedrohung schlug schließlich einer der Täter den 18-Jährigen ins Gesicht. Im weiteren Verlauf versuchte der 17-Jährige verbal auf die unbekannten Personen einzuwirken, woraufhin er ebenfalls von einem weiteren Angreifer per Faustschlag niedergestreckt wurde. Die beiden Angreifer konnten durch die Opfer näher beschrieben werden. Einer der Täter soll nach Angaben der Jugendlichen ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180cm groß sowie leicht korpulent gewesen sein. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkelblondes, zurück gegeltes Haar, eine schwarze Umhängetasche und ein weißes Oberteil. Er könnte deutscher Herkunft gewesen sein. Der zweite, unbekannte Täter soll den Jugendlichen zufolge ebenfalls ca. 18-20 Jahre alt, ca. 185cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er trug während des Angriffs dunkle, kurze, lockige Haare, einen Oberlippenbart, eine Umhängetasche und einen weiß-grauen Pullover mit Streifen an den Ärmeln. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Geschehen an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 zu wenden.

2. 20-Jähriger von Personengruppe überfallen, Wiesbaden, Klosterweg, Samstag, 04.07.2020, gg. 00:40 Uhr

(ka)Kurz nach Mitternacht kam es am Samstag zu einem tätlichen Angriff einer größeren Personengruppe auf einen 20-Jährigen, der dabei durch Tritte ins Gesicht verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr wurde der 20-Jährige zunächst von einer zehn- bis zwölfköpfigen Personengruppe im Klosterweg angesprochen und beleidigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, die zum Sturz des Mannes führte. Der 20-Jährige wurde daraufhin durch Tritte in sein Gesicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich bei einem der Angreifer um einen ca. 25- bis 30-Jährigen mit vermutlich südländischer Herkunft handeln. Der Täter trug zum Zeitpunkt des Geschehens einen Dreitage-Bart, eine schwarze Jacke, schwarze Jeans. Zudem erkannte der 20-Jährige eine Tätowierung am linken Unterarm in Schriftform. Der Täter soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Die Personengruppe der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung des Westcenters in Wiesbaden-Dotzheim. Hinweise zur Personengruppe und dem Tatgeschehen können Zeugen an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2350 melden.

3. 49-Jähriger verletzt Polizeibeamten, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Sonntag, 05.07.2020, gg. 16:50 Uhr

(ka)Am späten Sonntagnachmittag hat ein 49-Jähriger einen Polizeibeamten der Wiesbadener Polizei mit einem Motorradhelm verletzt. Gegen 16:50 Uhr befanden sich Einsatzkräfte zur Anzeigenaufnahme in der Carl-von-Linde-Straße, als der 49-Jährige mit seinem Roller zum Geschehen hinzukam. Nach Erreichen der Örtlichkeit setzte er seinen Helm ab, bedrohte daraufhin einen der Beamten auf verbale Weise und näherte sich den Polizisten in bedrohlicher Form. Auf das Zurückweisen durch die Einsatzkräfte reagierte der 49-Jährige, indem er einen der eingesetzten Polizisten mit seinem Helm schlug. Nach der erfolgten Festnahme kamen Familienangehörige des 49-Jährigen zum Geschehen hinzu, woraufhin unter Androhung polizeilichen Zwangs keine weiteren Störungen erfolgten. Der Angreifer wurde schließlich festgenommen und auf das 3. Polizeirevier gebracht. Im Zuge des gesamten Polizeieinsatzes beleidigte der 49-Jährige die Einsatzkräfte fortlaufend. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

4. Illegales Straßenrennen in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Sonntag, 05.07.2020, gg. 22:30 Uhr

(ka)Ein illegales Straßenrennen lieferten sich ein 26- und ein 22-Jähriger am späten Sonntagabend in Mainz-Kastel. Gegen 22:30 Uhr befuhren zwei Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Mainz. Dabei fuhren sie zunächst mit hoher Geschwindigkeit aus Mainz-Kastel kommend hintereinander, ehe sie vom Beginn der Brücke an stark beschleunigten. Während ihrer Fahrt auf der Brücke kam es zu einem Überholmanöver, bei dem die beiden Autofahrer weiter beschleunigten und sich von den eingesetzten Polizeikräften sichtbar entfernten. In Mainz konnten der 26- und der 22-Jährige schließlich angehalten und kontrolliert werden. Beide Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beteiligten Autofahrer wurden sichergestellt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch den Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei eingeleitet. Augenzeugen des illegalen Straßenrennens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Angriff auf offener Straße: 29-Jähriger schwer verletzt, Wiesbaden, Karlstraße, Samstag, 04.07.2020, gg. 15:15 Uhr

(ka)Schwer verletzt wurde ein 29-Jähriger am Samstagnachmittag, als er vor seiner Wohnanschrift die "Biker"-Demonstration anschaute. Gegen 15:15 Uhr betrat der 29-Jährige die Karlstraße in der Wiesbadener Innenstadt, um sich den Aufzug der Motorradfahrer anlässlich der Demonstration "Biker for Freedom" vor seiner Haustür anzuschauen. Dabei wurde er vermutlich von drei Personen angegriffen, die aus einem benachbarten Haus gekommen sein könnten. Nach Angaben des 29-Jährigen wurde er im Bereich des Gehwegs von drei unbekannten Tätern geschubst und geschlagen. Durch diesen Angriff fiel der Mann auf die Bordsteinkante und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die einen anschließenden Transport mit dem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik erforderten. Nach Angaben des 29-Jährigen handelte es sich um insgesamt drei Angreifer. Einer der bislang unbekannten Täter soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein und eine Irokesenfrisur tragen. Die beiden weiteren Angreifer werden jeweils mit ca. 20 Jahren geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit entsprechenden Hinweisen zu den Tätern und zum Tatgeschehen an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

6. Hochwertiges Fahrrad gestohlen, Wiesbaden, Adolfsallee, Mittwoch, 24.06.2020 - Samstag, 04.07.2020,

(däu)In der Zeit von Mittwoch vorletzter Woche bis vergangenem Samstag wurde in Wiesbaden ein hochwertiges Mountainbike durch unbekannte Täter entwendet. Die Täter schlugen in einem Keller in der Adolfsallee zu, indem sie gewaltsam das Fahrradschloss überwanden und anschließend das Fahrrad der Marke Simplon im Wert von mehreren Tausend Euro an sich nahmen. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder immer mit stabilen Ketten-, Bügel- oder Faltschlössern an einem festen Gegenstand anzuschließen. Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

7. Mehrere Lkw zerkratzt - hoher Sachschaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Samstag, 04.07.2020 - Sonntag, 05.07.2020,

(däu)In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten Vandalen in Mainz-Kastel die Fahrer- und Beifahrerseite von mindestens zwei Lkw. Die beiden Fahrzeuge standen hintereinander geparkt in der Wiesbadener Straße. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Kiedrich, Eltviller Straße, Samstag, 04.07.2020, gegen 16:50 Uhr,

(däu)Ein 65-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag bei einem Sturz in der Eltviller Straße in Kiedrich schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Pedelec in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs. Als er von der Straße auf einen Radweg wechseln wollte, kam der 65-Jährige aus ungeklärter Ursache zu Fall, so dass er anschließend in eine Klinik eingeliefert werden musste. An dem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

2. Umgestürzter Traktor mit Anhänger, Oestrich-Winkel, Engerweg, Freitag, 03.07.2020, 17:00 Uhr,

(däu)Am Freitagnachmittag verunglückte in Oestrich-Winkel ein Traktor samt Anhänger, so dass der 20-jährige Fahrer hierbei leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Gespann den Engerweg in Richtung Rhein, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Traktor verlor und dieser samt Anhänger auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, an dem Traktor sowie an dem Hänger entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

3. Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Rüdesheim, Albertistraße, Freitag, 03.07.2020, 13:40 Uhr,

(däu)Ein 41-jähriger Motorrollerfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Rüdesheim leicht verletzt worden. Der 41-jährige Rüdesheimer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Albertistraße in Richtung Bundesstraße 42, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Roller verlor, zur Seite umkippte und stürzte. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

4. PKW mit Originalschlüssel gestohlen, Kiedrich, An der Klostermühle, Sa., 04.07.2020, 21.00 Uhr - So., 05.07.2020, 05.30 Uhr,

(mhe) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Kiedrich ein Audi mit dem Originalschlüssel gestohlen. Der Eigentümer des Wagens hatte den Fahrzeugschlüssel auf dem Tresen eines Gastronomiebetriebes in der Straße An der Klostermühle abgelegt. Der Dieb nutzte einen unbeobachteten Moment und nahm den Schlüssel an sich. Anschließend begab der Täter sich zu dem Auto und fuhr davon. Der Eigentümer des gestohlenen Wagens gab an, dass es sich um einen älteren grauen Audi A 2 mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-LW 55 handelt. Bei Hinweisen zum Verbleib des gestohlenen Audis wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0.

5. Gartenhütte aufgebrochen, Geisenheim, Kleingartengelände Schönbornsche Au, Sa., 04.07.2020, 23.30 Uhr - So., 05.07.2020, 09.00 Uhr,

(mhe) Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Geisenheim im Kleingartengelände "Schönbornsche Au" in eine Gartenhütte ein. Die Gartenhütte wurde bei dem Einbruch beschädigt, denn der Dieb brach die Hütte auf und durchsuchte diese. Er wurde fündig und stahl dem Eigentümer ein Mobiltelefon von Sony Ericsson und eine Computerfestplatte. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

6. Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz, Eltville, Bahnhofsvorplatz, Sonntag, 05.07.2020, 21.15 Uhr,

(mhe) Zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen kam es am Sonntagabend auf dem Eltviller Bahnhofsvorplatz. Dort wurde ein 32-jähriger Mann gegen 21.15 Uhr von einem jugendlichen Pärchen angepöbelt. Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit wurden dann gegenseitige Handgreiflichkeiten. Die Teenager flüchteten in Richtung Wilhelmstraße. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (0611) 9090-0 zu melden.

