Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Flaschenwurf mit Folgen

Zweibrücken (ots)

Am 23.04.2020 warf ein 17-Jähriger, der sich in Begleitung eines weiteren 17-Jährigen und eines 16-Jährigen auf dem oberen Stockwerk des Hallplatz-Parkhauses aufhielt, eine Glasflasche nach unten, die wenige Meter neben einem 46-Jährigen und einem 49-Jährigen aufschlug, die sich auf dem Boden niedergelassen hatten. Die Gruppe der Jugendlichen flüchtete zum Ausgang des Parkhauses, wo sie von den beiden Männern gestellt wurde. Der 49-Jährige verpasste dem mutmaßlichen Flaschenwerfer eine Ohrfeige. Dies nahm die Gruppe der Jugendlichen zum Anlass, die Polizei zu rufen. Die Erhebungen vor Ort endeten damit, dass der 17-Jährige eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung (Flaschenwurf), der 49-Jährige eine Strafanzeige wegen Körperverletzung (Ohrfeige) und der 46-Jährige eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel erhält, denn nach Auffinden einer Feinwaage in seiner Bekleidung entdeckten die Beamten in seinem linken Schuh 1,2 Gramm Heroin.

