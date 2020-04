Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pedelec-Fahrerin auf der Autobahn

Zweibrücken (ots)

Weil sie am 23.04.2020 gegen 17:30 Uhr mit ihrem Pedelec vom Kreisel Lanzstraße/Gottlieb-Daimler Straße auf die Autobahn in Richtung Saarland aufgefahren war, löste eine 56-jährige Frau einen Polizeieinsatz aus, der glücklicherweise schnell beendet werden konnte. Die Frau war nach einer Fahrtstrecke von ca. 300 Metern auf dem Beschleunigungsstreifen aufgrund zahlreicher hupender Fahrzeuge von ihrem Pedelec abgestiegen, hatte das Rad in die entgegengesetzte Richtung gedreht und es zu Fuß entgegen der Fahrtrichtung auf dem Beschleunigungsstreifen zurück zur Auffahrt geschoben. Dabei wurde sie von einer Polizeistreife angetroffen. Da sie ihren Namen nicht preisgeben wollte, wurde sie im Streifenwagen mit zur Dienststelle genommen, wo sie sich dann zu erkennen gab. Die Frau wurde zur Untersuchung in eine psychiatrische Klinik verbracht. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen missbräuchlicher Benutzung der Autobahn. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. /pizw

