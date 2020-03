Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht - geparkten BMW beschädigt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Gerbersruhstraße in Höhe des Anwesens Nr. 24 abgestellten BMW beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer und entfernte sich danach unerlaubt. Der Geschädigte stellte seinen Wagen am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr am Fahrbahnrand ab und musste am nächsten Morgen die Beschädigungen feststellen. Er meldete den Vorfall der Wieslocher Polizei; die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht. Insgesamt hat der Geschädigte einen Schaden von rund 1.000 Euro zu regeln. Hinweise zum Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/57090 entgegen.

