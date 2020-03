Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal: Geschäftseinbruch in der Rudolf-Diesel-Straße Beamte des Polizeireviers Wiesloch ermitteln und suchen Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen zunächst über ein gekipptes Fenster Zugang zu einem Gebäude in der Rudolf-Diesel-Straße. Im Innern des Objekts drangen sie bis in ein Geschäft vor, befüllten eine Tasche mit Batterien und Duftstoffen, ließen diese aber zurück. Das Büro, diese Türe hebelten die Täter auf, durchwühlten sie und öffneten die Spinde.

Mit mehreren Schlüsseln suchten sie anschließend wieder das Weite. Ob Waren aus dem Geschäft gestohlen wurden, ist abschließend noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Die Sachschadenshöhe dürfte mit rund 2.000 Euro zu Buche schlagen. Am Montagmorgen wurde der Einbruch bemerkt und die Wieslocher Polizei in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Beamten unter Tel.: 06222/57090 aufzunehmen.

