Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Firmenwagen angefahren und geflüchtet.

Ahaus (ots)

Ein Unbekannter hat am Wochenende einen Firmenfahrzeug in Ahaus beschädigt und ist geflüchtet. Das am Rand der Industriestraße geparkte Fahrzeug wies an der linken Seite Dellen und Kratzer auf. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Samstag, 11.00 Uhr, bis Montag, 04.45 Uhr. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

