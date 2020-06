Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Portemonnaie entwendet

Vreden (ots)

Die Geldbörse einer Kellnerin hat ein Dieb am Sonntag in Vreden gestohlen. Dazu war es gegen 20.00 Uhr in einem gastronomischen Betrieb an der Straße Master Esch gekommen. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: circa 60 Jahre alt, schlank, kurze Haare, sprach Deutsch mit plattdeutschem Akzent, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem beigen Pullover und einer dunklen Weste. Der Mann fuhr einen grau lackierten Mercedes der B-Klasse. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

