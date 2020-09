Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Maskenverweigerer erhält Hausverbot ++++ Wohnungseinbruch in Geestland ++++ Gläser von PKW Seitenspiegeln entwendet ++++ PKW-Fahrer mit über 2 Promille am Steuer - Führerschein sichergestellt

Cuxhaven (ots)

Maskenverweigerer erhält Hausverbot

Loxstedt. Bereits am letzten Mittwoch (16.09.2020) kam es beim Aldi-Markt in Loxstedt zu Streitigkeiten zwischen einem Kunden und einer Verkäuferin des Marktes. Ein 62-jähriger Loxstedter weigerte sich zunächst, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Erst nach mehrfacher Aufforderung, verbalen Streitigkeiten und der Androhung die Polizei zu rufen, folgte der Mann widerwillig der Weisung der Verkäuferin. Der Mann erhielt im Anschluss ein schriftliches Hausverbot seitens der Filiale.

++++

Gläser von PKW Seitenspiegeln entwendet

Hagen. Am Freitag (18.09.2020) entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12:40 Uhr und ca. 23:00 Uhr die Gläser aus den Seitenspiegeln eines auf dem Parkplatz Sandstedtermoor abgestellten Audi A4. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

++++

Wohnungseinbruch in Geestland

Am vergangenen Freitag (18.09.2020) haben unbekannte Täter sich in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 21:30 Uhr durch das Aufbrechen einer Balkontür Zutritt in ein Wohnhaus an der Sievener Straße verschafft. Hier entwendeten die Täter schließlich hochwertige Bekleidung sowie Taschen und Accessoires. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu wenden

++++

PKW-Fahrer mit über 2 Promille am Steuer - Führerschein sichergestellt

Lamstedt. Am Sonntag (20.09.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 18 Uhr einen 54-jährigen Lamstedter mit seinem PKW. Während der Kontrolle bemerken die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

