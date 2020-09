Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Zwischen dem 18.09.2020, 19:00 Uhr, und dem 19.09.2020, 08:00 Uhr, wurden am Fahrbahnrand der Albstedter Straße, kurz vor der Ortschaft Albstedt, diverse Dosen und Kanister mit Resten von Farb- und Lackmitteln durch unbekannte Täter entsorgt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf, Telefon 04706-9480, oder an die Polizei Hagen, Telefon 04746-931160.

