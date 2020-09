Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radlader nach Diebstahl verunfallt aufgefunden - Zeugenaufruf (Lichtbild in der Anlage)

Schiffdorf/Geestenseht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.09./17.09.2020) entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Radlader der Marke "Weidemann" von einem Hofgelände in der Dorfstraße. Am 17.09.2020 wurde der Radlader gegen 08:20 Uhr unweit des Tatortes im Bereich "Dammheimer Weg" zufällig durch Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Schiffdorf im Graben liegend aufgefunden. Personen befanden sich nicht mehr am Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf zu melden (04706-94809 zu melden.

