Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Freitagmorgen ist es gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung der B213 zur Franziskusstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die beiden beteiligten Auto- und Radfahrer konnten sich zunächst ohne polizeiliche Unterstützung einigen. Später erschien der Radfahrer dann aber auf der Dienststelle und bat darum, den Autofahrer und mögliche Zeugen ausfindig zu machen. Hinweise dazu werden unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei in Haselünne entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell