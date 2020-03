Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbrecher durch Eigentümer überrascht

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagmittag versucht, in eine Waldhütte an der Gerstener Straße einzudringen. Dabei wurden sie zwischen 14.10 und 14.20 Uhr vom Eigentümer der Hütte überrascht. Die Täter, ein Mann und eine Frau, ergriffen umgehend die Flucht. Sie stiegen in einen schwarzen VW Polo mit Auricher Kennzeichen und fuhren in Richtung B402 davon. Eine detaillierte Beschreibung der Tatverdächtigen liegt aktuell noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

