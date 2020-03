Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Keine Verletzten bei Kellerbrand

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es an der Salzbergener Straße zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 0.15 Uhr war es an einem eingeschalteten Wäschetrockner zu einem Schmorbrand gekommen. Ein offenes Feuer entwickelte sich daraus nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell