Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Widerstände an nur einem Tag

Lingen (ots)

Am Freitag ist es in Lingen gleich in zwei Fällen zu Widerständen gegen Polizeibeamte gekommen. Gegen 14 Uhr wurde zunächst eine 36-jährige Frau auf der Dienststelle renitent. Sie griff zwei Beamte an und bespuckte diese mehrfach. Gegen 22.45 Uhr wurde eine Streifenbesatzung wegen einer Körperverletzungsanzeige zum Konrad-Adenauer-Ring gerufen. Als sie den alkoholisierten und aggressiven 27-jährigen Täter in Gewahrsam nehmen wollten, trat er nach den Beamten und setzte sich gegen diese zur Wehr. Als ihm später auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden sollte, griff der die Beamten erneut an. In beiden Fällen kamen die Polizisten ohne nennenswerte Verletzungen davon.

