Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Papenburg (ots)

Heut gegen 06:00 Uhr kam es auf der Friederikenstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines Mazda befuhr die Friederikenstraße in Richtung "Am Stadtpark". Ein Fahrradfahrer war in selber Richtung unterwegs und überquerte unvermittelt die Fahrbahn ohne auf die Vorfahrt des Pkw-Fahrers zu achten. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Es wurden Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum beim Radfahrer festgestellt und die Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell