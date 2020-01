POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 20.01.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher kommen durch Terrassentür, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Theodor-Storm-Straße 17.01.2020, 20.30 Uhr bis 22.05 Uhr

(pa)Am Freitagabend suchten Einbrecher in Kirdorf ein Einfamilienhaus heim. Zwischen 20.30 Uhr und 22.05 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses in der Theodor-Storm-Straße auf, wobei ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Mehrere Räume wurden durchsucht und Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von einigen Tausend Euro gestohlen. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Einbruch ohne Beute, Usingen, Hergenhahnring, 17.01.2020, 15.20 Uhr bis 20.45 Uhr (pa)Am Freitag kam es im Usinger Hergenhahnring zu einem Einbruch. Im Zeitraum zwischen 15.20 Uhr und 20.45 Uhr hebelten Unbekannte an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf, um durch dieses ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Mehrere Schubladen und Schränke wurden von den Tätern Nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigem Stand gingen die Einbrecher jedoch leer aus, sodass es bei einem Sachschaden von etwa 500 Euro blieb, den sie am aufgehebelten Fenster verursachten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Bei Streit Pfefferspray gezogen, Steinbach, Industriestraße, 17.01.2020, gg. 22.20 Uhr

(pa)Am Freitagabend musste in Steinbach ein 22-Jähriger durch den Rettungsdienst behandelt werden, nachdem ihn ein Unbekannter mit Pfefferspray besprüht hatte. Der Geschädigte geriet gegen 22.20 Uhr an einer Tankstelle in der Industriestraße mit einem anderen Kunden in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung zog der Unbekannte ein Reizstoffspray und sprühte es dem 22-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Stadtmitte. Beschrieben wurde der Täter als "Anfang 50", etwa 170cm groß und schlank. Er habe ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und eine Glatze gehabt. Getragen habe der Mann ein helles T-Shirt und eine schwarze Arbeiterhose. Des Weiteren habe er eine schwarze Jacke mitgeführt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Beobachteter Dieb flüchtet, Oberursel, Mainstraße, 19.01.2020, gg. 17.50 Uhr

(pa)An einem geparkten BMW machte sich ein Unbekannter am Sonntag in Oberursel zu schaffen. Zeugen fiel der Mann in der Mainstraße auf, als er einen dort abgestellten, vermutlich unverschlossenen, BMW der 1er-Reihe öffnete und sich nach möglichen Wertsachen umsah. Von den Zeugen angesprochen ergriff der Mann die Flucht über einen Feldweg. Beschrieben wurde der Unbekannte als circa 175cm bis 180cm groß und von normaler Statur. Er habe schwarze Kleidung mit einer Kapuze über den Kopf getragen. Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter (06171) 6240 - 0 entgegen.

5. Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt, B455, zwischen Oberursel und Königstein, Falkensteiner Stock, 20.01.2020, gg. 08.50 Uhr

(pa)An der Ampelkreuzung der B 455 am Falkensteiner Stock kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08.50 Uhr war ein 53-jähriger Neu-Anspacher mit seinem Audi aus Richtung Oberursel kommend in Fahrtrichtung Königstein unterwegs. Kurz vor der Ampelanlage musste der Mann verkehrsbedingt anhalten. Eine 32-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis, die mit ihrem Mercedes hinter dem Audi fuhr, bemerkte die Bremsung ihres Vordermannes zu spät. Der Mercedes fuhr in das Heck des Audi, wobei ein Sachschaden von schätzungsweise 16.000 Euro entstand. Die Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu säubern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

6. BMW touchiert, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Ringstraße, 18.01.2020, 10.00 Uhr bis 19.01.2020, 10.30 Uhr

(pa)Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Wochenende in Bad Homburg Ober-Erlenbach an einem geparkten Auto verursachte. Das Fahrzeug - ein schwarzer BMW 5er - stand von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag am rechten Fahrbahnrand der Ringstraße in Fahrtrichtung Melibocusstraße. In dieser Zeit streifte offenbar ein anderes Fahrzeug - vermutlich beim Vorbeifahren - die Fahrerseite des BMW. Die verantwortliche Person fuhr davon, ohne sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Die Polizeistation Bad Homburg erbittet Zeugenhinweise unter (06172) 120 - 0.

