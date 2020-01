PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Freitag, 17.01.2020, 14:00 Uhr bis Sonntag, 19.01.2020, 08:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Keine presserelevanten Straftaten bzw. Verkehrsunfälle

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Oberursel, Steinstraße Mittwoch, 15.01.20, 07:30 Uhr - Donnerstag, 16.01.20, 19:30 Uhr

Bisher unbekannter Täter versuchte die auf der Hausrückseite liegende Terrassentür aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen scheiterte der Täter. Es entstand Sachschaden an dem Fenster von ca. 200.-EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120-0.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht: Oberursel, Rotbornstraße Freitag, 17.01.2020, 07:43 Uhr

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Oberursel befuhr die Rotbornstraße in Richtung Brüder-Grimm-Straße. Eine Pkw-Fahrerin wollte in diesem Moment vom Fahrbahnrand auf die Straße fahren und übersah die Radfahrerin. Diese musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dadurch zu Fall. Verletzt wurde die Radfahrerin nicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. An dem Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 150.-EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer: 06171 / 6240-0.

Polizeistation Königstein

Strafanzeigen:

Vers. ED in Einfamilienwohnhaus: Tatort : 61479 Glashütten im Taunus, In den Wiesen Tatzeit: zw. Donnerstag, 26.12.2019 und Freitag, 17.01.2020, 14.00 Uhr

UT haben im genannten Tatzeitraum an zwei Fenstern rechtseitig der Eingangstür gehebelt. Das weitere Vorhaben durch UT wurde abgebrochen. Sachschaden: 100,- Euro

Diebstahl eines Hoftores: Tatort : 61476 Kronberg im Taunus, Zeilstraße Tatzeit: zw. Mittwoch, 08.01.2020, 20.00 Uhr und Donnerstag, 09.01.2020, 08.00 Uhr

UT haben im genannte Tatzeitraum das zweiflügelige Hoftor aus Schmiedeeisen ausgehängt und entwendet. Das Hoftor ist von grüner Farbe, ca. 6 Meter lang und 70 cm hoch. Stehlgut in Euro: ca. 3000,- Euro Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall i. V. m. Flucht Unfallort : 61462 Königstein im Taunus, Le-Cannet-Rocheville-Straße 1 Unfallzeit: Dienstag, 07.01.2020, zw. 09.30 und 12.30 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen Pkw (Honda, schwarz) auf dem Parkplatz des "Königsteiner Kurbades". Bei Wiederbenutzung stellte der Geschädigte fest, dass der vordere rechte Kotflügel durch einen nicht bekannten Pkw beschädigt wurde, Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: 300,- Euro Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden: Unfallort : 61462 Königstein im Taunus, Sodener Straße Unfallzeit: Samstag, 18.01.2020, 11.12 Uhr

Die beiden Unfallbeteiligten befuhren in dieser Reihenfolge die Sodener Straße in Fahrtrichtung "Königsteiner Verkehrskreisel". Die Geschädigte musste zunächst mit ihrem Pkw (BMW, Mini) verkehrsbedingt an der Einfahrt zum Kreisel anhalten. Beim anschließenden Anfahren musste die Geschädigte erneut verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der Unfallverursacher (VW Passat) zu spät und fuhr auf den Pkw der Geschädigten auf. Die Geschädigte klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Schadenshöhe: 500,- Euro

Polizeistation Usingen

versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 61250 Usingen, Schleichenbach Tatzeit: Freitag, 17.01.2020, 15:20 Uhr bis 20:47 Uhr

Bislang unbekannte Täter stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten dies. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden am Fenster.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 61276 Weilrod, Talaue 1 Tatzeit: Freitag, 17.01.2020, 17:00 Uhr bis 17:20 Uhr

Eine 56-jährige Fahrzeugführerin parkten ihren schwarzen Suzuki Grand Vitara rückwärts auf dem Parkplatz des Netto-Parkplatzes ein. Ein unbekannter Täter beschädigte den Suzuki im Bereich des Hinterrads der Beifahrerseite mit seinem Fahrzeug oder einem Einkaufswagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen Tatort: B 456, zwischen Abfahrt Wehrheim-Nord und Heisterbachstraße Tatzeit: Freitag, 17.01.2020, 10:44 Uhr

Aufgrund von Gehölzarbeiten wurde die Fahrbahn einseitig in Richtung Bad Homburg gesperrt und der Verkehr durch zwei Ampelanlagen gesteuert. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin musste mit ihrem Pkw abbremsen und anhalten, als die Ampelanlage auf Rot wechselte. Die hinter ihr fahrende 29-jährige Fahrzeugführerin bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Beide Fahrerinnen erlitten hierdurch Prellungen. Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/92080 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

