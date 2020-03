Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum/Oberlangen/Haren - Mehrere Unfälle aufgrund von Hagel

Walchum/Oberlangen/Haren (ots)

Gestern Abend und in der Nacht kam es auf der A31 aufgrund eines starken Hagelschauers und der daraus resultierenden sehr glatten Fahrbahn zu mehreren Verkehrsunfällen. Der Fahrer eines Audi kam gegen 19:00 Uhr in Höhe der Ortschaft Walchum mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Unverletzt blieb auch der Fahrer eines Mercedes, der in Höhe Oberlangen gegen 19:30 Uhr auf glatter Fahrbahn ins Schleudern kam. Auch er prallte gegen die Seitenschutzplanken. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Ebenfalls aufgrund der glatten Fahrbahn auf der A31, verunfallte gegen 03:00 Uhr in Höhe Haren ein Dienstfahrzeug der Bereitschaftspolizei Osnabrück. Der Transporter war mit fünf Insassen besetzt und kam auf der Überholspur ins Schleudern. Dadurch prallte er gegen die Mittelschutzmauer und im Anschluss gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug. Das Einsatzfahrzeug kippte auf die rechte Seite und kam zum Stehen. Ein Polizeibeamter wird dabei leicht verletz. Der Sattelzugführer blieb unverletzt.

