Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland

Grafschaft Bentheim - Kampf gegen Geldautomatensprenger

Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei hat in den vergangenen vier Nächten umfangreiche Großkontrollen im Kampf gegen Geldautomatensprenger durchgeführt. Entlang der Hauptverkehrsrouten in Richtung der Niederlande wurden dabei viele, größere Kontrollstellen eingerichtet. Die Beamtinnen und Beamten aus den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim wurden dabei von zahlreichen zusätzlichen externen Einsatzkräften unterstützt. Neben einer Einsatzhundertschaft aus Osnabrück wurden dabei auch Diensthundeführer, ein Polizeihubschrauber sowie Beamtinnen und Beamte der Zentralen Kriminalinspektion und Spezialisten aus der Polizeiinspektion Leer/Emden eingesetzt. An den vier Einsatztagen wurden insgesamt 321 Fahrzeuge und 430 Insassen kontrolliert. Hinweise auf das Deliktsfeld der Geldautomatensprengungen ergaben sich daraus nicht. Die Polizei wird auch in den kommenden Monaten Kontrollschwerpunkte setzen, die dabei helfen sollen, weitere Sprengungen zu verhindern und bereits begangene Taten aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell