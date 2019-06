Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist tritt erneut auf

Hamm-Herringen (ots)

Eine 52-jährige Joggerin traf am Dienstag, 4.Juni, gegen 19.27 Uhr, im Naherholungsgebiet an der Kissinger Höhe auf einen Exhibitionisten. Der Unbekannte saß mit herunter gezogener Hose auf einer Bank und onanierte. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Täter auf einem silberfarbenen Damenrad. Der Gesuchte ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er ist von schmaler Statur und kennzeichnet sich durch eingefallene Wangen. Der Flüchtige hat kurze schwarze, grau durchsetzte Haare. Bereits zwei Tage zuvor musste eine Frau an der Kissinger Höhe die gleiche negative Erfahrung machen. Die Polizei berichtete davon. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381916-0 entgegen.(as)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell