POL-FR: Weil am Rhein: Einbrüche in Spielothek und Schulgebäude - Zeugensuche

Zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Müllheimer Straße, Ecke Hauptstraße, in Weil am Rhein kam es in der Nacht von Sonntag, 06.10.19, auf Montag. Unbekannte Täter sollen sich gewaltsam Zugang zum ersten Obergeschoss der Spielothek verschafft und von dort einen Münzwechselautomaten nach draußen verbracht haben. Im Anschluss wurde der Automat aufgebrochen und eine noch nicht bekannte Menge an Bargeld entnommen. Der Sachschaden liegt nach bisherigen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch in die Gemeinschaftsschule in der Egerstraße in Weil am Rhein kam es im Zeitraum vom 02. bis 07.10.2019. Dort soll ein unbekannter Täter gewaltsam zwei Container aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht haben. Das Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einem dieser Vorfälle geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, 076210 9797-0, in Verbindung zu setzen.

