Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen

Lathen

Surwold - Neue Erreichbarkeiten für Polizeistationen

Dörpen / Lathen / Surwold (ots)

Ab Montag sind die Polizeistationen in Dörpen und Lathen unter neuen Telefonnummern erreichbar. Die Station in Dörpen kann entsprechend unter der Rufnummer (04963)919090 und die Dienststelle in Lathen unter der Nummer (05933)924570 kontaktiert werden. Die Außenstelle in Surwold ist ab dem 18. März unter der Telefonnummer (04965)899740 erreichbar.

