Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 15-jähriger Mofafahrer stürzt - Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Padingbüttel. Am Donnerstagnachmittag (17.09.2020) befuhr ein 15-jähriger Mofafahrer aus Padingbüttel gegen 14:20 Uhr den Rotthausener Weg in Richtung Padingbüttel-Altendeich, als ihm in einer Rechtskurve ein silberner, kompakter PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Jugendliche nach rechts in den Seitenraum ausweichen und kam dort zu Fall. Durch den Unfall verletzte er sich leicht am Bein. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum oben genannten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden

