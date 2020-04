Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heckenbrand - Zeugen gesucht

Geeste-Groß Hesepe (ots)

Geeste-Groß Hesepe - Gestern um 13:10 Uhr kam es in Geeste-Groß Hesepe zu einem Heckenbrand an der Meppener Straße. Die Hecke liegt an einer Grundstückseinfahrt eines Wohnhauses. Zeugen die Hinweise zur Entstehung bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Meppen (Tel. 05931/9490) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell