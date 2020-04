Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Tuningfreunde aufgepasst!

Papenburg (ots)

Solltet Ihr am kommenden Wochenende gewillt sein, ein Tuningtreffen zu organisieren oder an einem solchen teilzunehmen, müsst Ihr dazu folgendes wissen: 1. Nach den geltenden Allgemeinverfügungen sind Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Nach unserer Rechtsauffassung gilt ein Treffen von Tuningfreunden in der aktuellen Lage als objektiv nicht notwendig und steht damit unter Strafe. 2. Wir sind über das komplette Osterwochenende mit zahlreichen zusätzlichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Dabei nehmen wir insbesondere die Tuningszene verstärkt in den Blick. 3. Sämtliche festgestellten Verstöße werden rigoros geahndet. 4. Wir streben im Rahmen von Einzelfallprüfungen an, Eure Autos nach festgestellten Verstößen als Tatmittel einzuziehen. Auch eine Beschlagnahme der Fahrzeuge, weil sie als Beweismittel von Bedeutung sein könnten, ist im Individualfall denkbar.

Wir fordern Euch in Eurem eigenen Interesse noch einmal entschieden auf, von sämtlichen Versammlungen oder Zusammenkünften abzusehen.

