Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laminat und Eimer entsorgt

Papenburg (ots)

Papenburg - Ein bislang unbekannter Täter entsorgte auf einem städtischen Grundstück in Papenburg diverse Laminatbretter und Plastikeimer (siehe Fotos). Genauer geschah dieses im Stadtforst südlich der Ersten Wiek am Ende eines Sandweges, der von der Straße Lüchtenburg links in Höhe einer dortigen Tankstelle zum Wald führt. Festgestellt wurde diese illegale Entsorgung von den Beamten am 27. März. Sachdienliche Hinweise mögen der Polizei Papenburg, Tel. 0461/9260, gemeldet werden.

