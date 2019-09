Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 30.08.2019 bis 01.09.2019 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg:

Am Freitag verriegelte sich der PKW einer 27-Jährigen Mutter in Lüneburg auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums automatisch in der Mittagssonne. In dem Fahrzeug befand sich noch immer der Säugling der Frau. Durch alarmierte Feuerwehr- und Rettungskräfte konnte das Baby aus der Hitze des Autos befreit werden und ist wohlauf.

Lüneburg:

Am Freitagabend dachte sich ein 49-Jähriger Mann, dass es eine gute Idee sei, seinen PKW um zuparken, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde dabei erwischt, ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Eine Strafanzeige wurde gegen den Mann gefertigt, er muss mit dem Verlust seines Führerscheins rechnen.

Lüneburg:

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr stürzte ein 44-Jähriger Fahrradfahrer und zog sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde zu, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Es stellte sich heraus, dass der Mann betrunken gewesen ist, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille, der Fahrradfahrer muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Lüneburg:

Am Samstagnachmittag stahlen zwei männliche Ladendiebe im Alter von 43 und 45 Jahren Sonnenbrillen im Wert von ca. 1000 Euro aus einem Optikergeschäft der Lüneburger Innenstadt. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Täter und nach einer kurzen Fahndung konnten die beiden durch die Polizei gestellt und verhaftet werden. Nun wird ein Richter entscheiden, wie es für die beiden Diebe weitergeht.

Lüneburg:

Am Samstagnachmittag kam es in der Lüneburger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter erbeuteten Diebesgut im Wert von 300-400 Euro, durch die Polizei konnten Spuren der Täter gesichert werden.

Lüneburg:

Am späten Samstagabend wurde ein 31-Jähriger Mann in Lüneburg von einem anderen Mann mit einer Eisenstange verprügelt, der Täter flüchtete anschließend. Das Opfer wird im Krankenhaus wegen seiner Verletzungen behandelt, der Täter konnte ermittelt werden, strafrechtliche Konsequenzen folgen.

Deutsch-Evern:

Bei dem Schützenfest am Samstagabend kam es zu mehreren polizeilichen Einsatzlagen. Zwei junge Männer, 16 und 17 Jahre alt, fielen besonders negativ auf. Beide waren alkoholisiert und aggressiv, griffen andere anwesende Personen an und verletzten diese zum Teil, so dass sie von der Polizei in Gewahrsam genommen werden mussten. Dagegen wehrten sie sich körperlich und griffen die Beamten an. Auf beide warten diverse Strafanzeigen, eine Alkoholprobe wurde einem entnommen. Außerdem wurde durch ein 15-Jähriges Mädchen angezeigt, dass sie beim Autoskooter von einem unbekannten Mann mit einer schwarzen Trainingsjacke begrabscht wurde. Eine Beschreibung des Täters ist vorhanden, es wird durch die Polizei gefahndet.

Lüneburg:

Am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es am Lüneburger Stintmarkt vor einer Gaststätte zu einer üblichen körperlichen Auseinandersetzung zwischen buhlenden Männern. Nachdem die Fäuste flogen, flohen die Schläger in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte niemanden mehr antreffen, eine Anzeige wird gefertigt, die Polizei ermittelt.

Lüneburg:

Schreck am Sonntagmorgen. Ein junger Mann holte mit seinem roten Mercedes die Sonntagsbrötchen und ließ hierzu die Schlüssel stecken. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam, war dieses nicht mehr da. Noch während der Mann die Polizei völlig aufgelöst alarmierte kam ein älterer Herr auf ihn zu. Dieser hatte ebenfalls einen roten Mercedes desselben Models und hatte ebenfalls die Schlüssel stecken lassen zum Brötchen holen, dann aber sei er schlicht in das falsche Fahrzeug gestiegen und losgefahren. Als er den Irrtum endlich bemerkte, kehrte er um und entschuldigte sich bei dem eigentlichen Eigentümer, welcher die Entschuldigung dankbar annahm.

Verkehrsstraftaten

Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1200 Euro entstand am Samstag zwischen 18:40 h und 18:45 h bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Kiebitzkamp Ebstorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Ebstorf in Verbindung zu setzen (05822/960910).

Am Samstag wurde ein VW Crafter im Zeitraum von 00:30 h bis 12:30 h auf dem Parkplatz an der Luisenstraße in Uelzen durch einen unbekannten Fahrzeugführer erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei mit circa 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen (0581/9300).

Als unbelehrbar erwies sich ein 26-Jähriger Uelzener am Samstag. Der junge Mann ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, was ihn nicht daran hinderte, sich mehrfach betrunken in ein nicht versichertes Fahrzeug zu setzen und mit diesem in Uelzen herumzufahren. Beim ersten Antreffen gegen 06:30 Uhr ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,7 Promille. Drei Stunden später bemerkten die Beamten den Mann in Oldenstadt am Steuer des Pkw. Obwohl es durch die eindeutige Identifizierung eigentlich zu spät für ihn war, entzog er sich dem Anhalten durch Flucht. Anderthalb Stunden später holte er dann sein Auto am Abstellort ab, was ihm die dritte Strafanzeige des Tages einbrachte.

Am Samstag gegen 23:15 h geriet ein 37-Jähriger in Bad Bevensen in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der Mann sein Mofa mit einem Atemalkoholwert von fast 2,6 Promille führte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Am Samstag gegen11:00 h kontrollierte die Polizei im Uelzener Stadtgebiet einen 52-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein für das Zweirad hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auch einen 60-Jährigen zog die Polizei am Samstag gegen 11:45 h in Uelzen aus dem Verkehr, nachdem sich in einer Verkehrskontrolle herausstellte, dass der Mann sein Kleinkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte.

Körperverletzung

Am Samstag gegen 23:00 h gerieten in Molzen zwei Personengruppen am Rande einer Veranstaltung aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 19-Jähriger von fünf Personen verprügelt, wodurch er sich vermutlich einen Nasenbeinbruch zuzog. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen (0581/9300).

Weitere Straftaten

Sein übermäßiger Alkoholkonsum bekam einem 28-jährigen polnischen Erntehelfer am Samstagabend schlecht. Der junge Mann randalierte gegen 21:40 Uhr in seiner Unterkunft und zerstörte eine Zimmertür, was seine Mitbewohner in Angst und Schrecken versetzte, so dass sie die Polizei zur Hilfe riefen. Die Beamten stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von annähernd 2 Promille bei dem Randalierer fest. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in der Ausnüchterungszelle.

Erst in den Vormittagsstunden des Samstag rief eine Frau die Polizei bezüglich eines Zigarettenautomaten-Aufbruchs in Holdenstedt an, den sie in der Nacht zum Samstag gegen 01:45 Uhr beobachtet hatte. Die Frau meinte zunächst, den Vorfall nur geträumt zu haben; vor Ort stellte die Polizei dann fest, dass der Automat tatsächlich aufgehebelt wurde und Zigaretten und Bargeld entwendet wurden. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten nochmals darauf hin, dass verdächtige Beobachtungen bitte unverzüglich gemeldet werden, damit es eine Chance zur Ergreifung der Täter gibt.

Sonstiges

Ein 29-Jähriger bekam in der Ausnüchterungszelle die Zeit, über sein Verhalten am Samstag gegen 05:45 Uhr nachzudenken. Der Mann randalierte zunächst im betrunkenen Zustand in einem Uelzener Lokal. Als er daraufhin der Lokalität verwiesen wurde, verhielt er sich vor dem Lokal weiterhin derart aggressiv, dass die Polizei hinzugerufen wurde. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

Auch ein 27-Jähriger meinte, am Samstag gegen 07:00 Uhr eine polizeiliche Maßnahme stören zu müssen. Die Beamten ermittelten in Uelzen im Rahmen einer Straftat, was den jungen Mann jedoch nicht daran hinderte, sich immer wieder einzumischen. Einem Platzverweis kam der Mann zunächst nicht nach, sondern er beleidigte die Polizeibeamten auch noch, was ihm entsprechende Anzeigen einbrachte.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend fuhr in Dannenberg eine männliche Person mit einem Pkw unter Einfluss von alkoholischen Getränken. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab 1,80 Promille.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagabend wurde in Dannenberg ein Pkw überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag kam es in Dannenberg auf dem Parkplatz am Werder zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken beschädigte die Unfallflüchtige mit ihrem Pkw einen anderen geparkten Pkw. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Verkehrsunfall mit Schulbus

Am Freitagmittag, kam es in Sallahn an der dortigen Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem, mit 20 Kindern und Jugendlichen besetzten, Schulbus und einem Pkw. Der Schulbus befuhr die K18 aus Clenze kommend. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der Busfahrer einen aus Richtung Lüchow kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, sodass die beiden Kfz zusammenstießen. Der Busfahrer sowie ein 11jähriges Kind (Fahrgast) wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, verunfallte ein 29jährer Mann mit seinem Pkw in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Auf der Kreisstraße 55 zwischen den Ortschaften Preten und Dellien kam dieser von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Im Weiteren wurde ein Atemalkoholwert von 1, 94 Promille festgestellt. Am Pkw entstand Totalschaden.

