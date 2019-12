Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191218.1 Heide: Pakete geplündert

Heide (ots)

Schuld daran, dass einige Pakete ihre Empfänger nicht zeitig zum Fest erreichen, sind Diebe, die am vergangenen Wochenende in Heide zugeschlagen haben. Sie stiegen in eine Lagerhalle der Post ein und vergriffen sich an diversen Päckchen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 17.30 Uhr, bis Montagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle der Post in der Poststraße ein. Im Inneren öffneten sie etwa 30 bis 60 dort gelagerte Postsendungen und entnahmen daraus das eine oder andere. Was genau die Täter erbeuteten, muss erst einmal über die Absender geklärt werden. Mehr als ärgerlich, denn viele der Sendungen enthielten sicherlich Weihnachtsgeschenke.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

