Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191217.2 Lohe-Rickelshof: Raub auf Bäckereigeschäft

Lohe-Rickelshof (ots)

Montagabend ist es in Lohe-Rickelshof zu einem Überall auf eine Bäckereifiliale gekommen. Der Täter erlangte Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf seine Identität geben können.

Kurz vor 18.00 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter das Geschäft in der Straße Loher Weg und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Letztlich erbeutete der Räuber die Tageseinnahmen und flüchtete mit diesen auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Ein Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch in der Straße Blauer Lappen aus den Augen.

Laut Angaben der Mitarbeiterin der Bäckerei und des Zeugen war der Räuber schwarz gekleidet, trug eine ebenfalls schwarze Maske, war etwa 30 Jahre alt, schlank und 165 bis 175 cm groß, er sprach fließend Deutsch.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

