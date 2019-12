Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191216.7 Wennbüttel: Erneut unerlaubtes Ablegen von Müll

Wennbüttel (ots)

In der vergangenen Woche ist es von Dienstag auf Mittwoch zu einer unerlaubten Müllentsorgung in Wennbüttel gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den verantwortlichen Umweltsünder geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 16.00 Uhr, warf ein Unbekannter an der Spurbahn Alter Landweg Abfall hinter die dortige Leitplanke. Es handelte sich dabei unter anderem um Fahrzeugteile und Folien und Müllbeutel, befüllt mit Abfällen, die offenbar aus einer Fahrzeugwerkstatt stammten.

Bereits Ende November 2019 hatte sich ein Unbekannter an der Lichtung im Ferienhausgebiet in Wennbüttel einiger Dinge entledigt, die möglicherweise teils von und aus einer Holzhütte stammten. Neben unter anderem Wellblechplatten, Asbest-Platten und Velux-Fenstern fanden sich am Ablageort Reifen der Marke Bridgestone und Teppichreste.

In beiden Fällen dürfte der Transport mit einem Fahrzeug, vermutlich mit Anhänger, erfolgt sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell