POL-ESW: Gewinnversprechen

Am gestrigen Tag meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei einer 65-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal und gab an, dass die Angerufene in einem Kreuzworträtsel 49.780 EUR gewonnen habe und er sich am Folgetag nochmals melden werde. Um 11:15 Uhr erhielt die 65-Jährige dann heute Vormittag einen erneuten Anruf und kündigte die Ankunft einer Notarin und ein Security-Team für 13:00 Uhr an, welche den Gewinn überreichen wollen. Zuvor solle die 65-Jährige Google-Play-Karten im Wert von 1000 EUR besorgen, um die Notarin und das Security-Team zu entlohnen.

Dieser betrügerische Versuch wurde erkannt und die Polizei in Eschwege entsprechend informiert, so dass kein materieller Scahden entstand.

Präventionstipps Gewinnversprechen:

 Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben

 Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137.

 Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon

 Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches

 Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

