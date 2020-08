Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schild umgeworfen und Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Drei Jugendliche haben am Mittwoch in der Bruchstraße ein Verkehrsschild umgeworfen und dabei ein parkendes Auto beschädigt. Die Jugendlichen rannten davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Trio verlief erfolglos. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell