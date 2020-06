Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/TUT) Laster stößt gegen Zaun 3.-4.6.20

Trossingen (ots)

Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein noch unbekannter Lasterfahrer an einem Zaun hinterlassen. Der Unfall passierte von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in der Gottlieb-Daimler-Straße. Der Lastwagen müsste den Ermittlungen der Polizei zufolge eine blaue Lackierung haben. Möglicherweise hat der Unfallverursacher den Schaden nicht bemerkt und ist deswegen weitergefahren. Hinweise nimmt die Polizei Trossingen unter Telefon 07425 33866 entgegen.

