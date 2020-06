Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen/TUT) Ford geht in Flammen auf 3.6.20/17.30 Uhr

Denkingen (ots)

Glück im Unglück hatte ein 21-jähriger Ford-Fahrer am Mittwochabend, als sein Kleinwagen plötzlich zu brennen anfing. Während der Fahrt in der Hozenbühlstraße kam es offenbar im Bereich der Armaturen zunächst zu einer Rauchentwicklung, weshalb der Fahrzeugführer ausstieg und die Feuerwehr verständigte. Der Brand griff schnell auf weitere Fahrzeugteile über, so dass bis zum Eintreffen der Wehr der Innenraum komplett ausbrannte. Die Polizei geht bei der Brandursache von einem technischen Defekt aus. Den Sachschaden beziffert sie auf 4.000,- Euro. Neben der Feuerwehr Denkingen waren auch die Wehren aus Spaichingen und Frittlingen eingesetzt.

