Eine leicht verletzte Autofahrerin und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 190 ereignet hat. Ein 25-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Landesstraße aus Weiterdingen kommend in Richtung Hilzingen. Als er einen vorausfahrenden Linienbus überholen wollte scherte er nach links aus und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 55-Jährigen. Der VW wurde bei der Kollision nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, der Toyota drehte sich um 90 Grad. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte VW-Lenkerin in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 190 im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu melden.

