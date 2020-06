Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Hochemmingen) Radfahrerin zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Bad Dürrheim - Hochemmingen (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz auf einem zwischen Hochemmingen und Bad Dürrheim verlaufenden Feldweg hat sich eine 25-jährige Radfahrerin am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war an diesem Morgen kurz nach 07.30 Uhr auf dem genannten Feldweg unterwegs und kam dabei nach links von dem unbefestigten Weg ab. In der Folge stürzte die Radlerin mit dem benutzen Damenrad in einen angrenzenden Wiesengraben und verletzte sich leicht. Nach der Verständigung eintreffende Rettungskräfte brachten die 25-Jährige vorsorglich zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

