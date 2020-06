Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen/RW) Frontalunfall beim Überholen

Waldmössingen (ots)

Rund 20.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße zwischen Winzeln und Waldmössingen am Donnerstagmorgen. Eine 62-jährige Golf-Fahrerin setzte kurz nach dem Ortsausgang Winzeln hinter dem Wohnmobil eines 65-Jährigen trotz unübersichtlichen Straßenverlaufs zum Überholen an. Ein entgegenkommender 29-Jähriger hatte in seinem Toyota keine Chance mehr den Unfall zu verhindern und prallte deswegen frontal auf den Golf. Da beide Autofahrer angeschnallt waren, wurden sie nur leicht verletzt, mussten aber vom Rettungsdienst dennoch in Kliniken verbracht werden. Das Wohnmobil wurde durch einen Streifschaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Während der Unfallaufnahme und Bergung der stark beschädigten Autos musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

