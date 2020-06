Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Corsa und einem Fahrrad am frühen Donnerstagmorgen auf der Berliner Straße im Bereich der Abfahrt der Bundesstraße 33 ist ein 48-jähriger Fahrer eines Mountain-Bikes leicht verletzt worden. Ein Fahrer eines Opel Corsas im gleichen Alter benutzte gegen 05.50 Uhr die Abfahrt der B 33 und wollte nach rechts auf die Berliner Straße abbiegen. Hierbei übersah der Opel-Fahrer den sich auf einem angrenzenden Radweg - allerdings in falscher Fahrtrichtung - nähernden Biker. Der Radfahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung und stürzte, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Auto kam. Bei dem Sturz zog sich der 48-jährige Biker leichte Verletzungen zu und musste mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

