Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Landkreis Konstanz) Einbruch in Friseurgeschäft (03.06.-04.06.2020)

Allensbach (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag gewaltsam Zutritt in ein Friseurgeschäft in der Straße "Steig" und entwendete Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Mit einem Werkzeug hebelte dieser das im Erdgeschoss befindliche Fenster auf und stieg ins Innere. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, in Verbindung zu setzen.

