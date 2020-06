Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen - Aldingen, L 433) Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen fordert 9000 Euro Schaden

Trossingen - Aldingen, L 433 (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, an der Abzweigung zur Erddeponie "Kleiner Heuberg" auf der Landesstraße 433 kurz vor Trossingen passiert ist. Ein 38-jähriger Golf-Fahrer war auf der L 433 von Aldingen in Richtung Trossingen unterwegs und wollte an der Abzweigung nach links zur Erddeponie abbiegen. Da sich Gegenverkehr näherte, musste der Golf-Fahrer warten. Während ein 23 Jahre junger Fahrer eines Renault Clios, ebenfalls in Richtung Trossingen unterwegs, seinen Wagen rechtzeitig abbremste, reagierte ein folgender Mercedes-Fahrer auf die beiden haltenden Autos vor sich zu spät. Der 60-jährige Mann prallte mit dem benutzten Mercedes SLK in das Heck des Clios und schob diesen noch auf den davor stehenden Golf. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Nach der Unfallaufnahme mussten der Mercedes und der Renault Clio abgeschleppt werden. Der Golf blieb dagegen bedingt fahrbereit.

