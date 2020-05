Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei zweitem Ladendiebstahl erwischt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 26. Mai, rief ein Supermarktmitarbeiter die Polizei, nachdem er gegen 14:30 Uhr einen Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet hatte. Ein 27-Jähriger hielt sich in dem Lebensmittelgeschäft in der Bahnstraße in der Spirituosenabteilung auf und steckte sich drei Flaschen Vodka in eine Bauchtasche. Genau eine Stunde zuvor war der Mann bereits in dem gleichen Geschäft gewesen, um Alkohol zu klauen. Auch dabei hatte der Zeuge den Hagener gesehen. Jedoch war sich der Mitarbeiter des Marktes zu dieser Zeit nicht ganz sicher, ob der Dieb die Flasche nicht doch am Ende bezahlt hatte. Eine Videoaufnahme zeigte jedoch, dass der 27-Jährige bei beiden Taten die Ware nicht rechtmäßig gekauft hatte. Der Hagener hatte den Vodka des ersten Diebstahls bereits ausgetrunken und einen Atemalkoholwert von rund 1,5 Promille. Er erhielt Hausverbot und eine Strafanzeige.

