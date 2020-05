Polizei Hagen

POL-HA: Fahrrad aus Gartenlaube gestohlen

Hagen (ots)

Zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage in Garenfeld in der Straße Weidegang zum Aufbruch einer Gartenlaube. Die Täter überwanden ein Vorhängeschloss und stahlen aus im Inneren der Hütte ein Fahrrad, das dem Sohn des Laubeneigentümers gehört. Das Rad hat einen Wert von rund 400 Euro. Andere Gegenstände nahmen die Täter nicht mit. Hinweise auf die Diebe konnte die Polizei noch nicht finden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ließen das Fahrrad über die Rahmennummer zur Fahndung ausschreiben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

