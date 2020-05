Polizei Hagen

POL-HA: Mit falschen Kennzeichen erwischt

Hagen (ots)

Am Montag, 25.05.2020, kontrollierte eine Motorradpolizistin den Verkehr auf der Herdecker Straße. Dabei fiel ihr gegen 14:40 Uhr ein VW auf. An dem Kennzeichen war eine Hauptuntersuchungsplakette angebracht, die bereits lange (Frühjahr 2019) überfällig war. Die Polizistin hielt den Golf an. Der 28-jährige Fahrer gab ohne Ausreden zu, dass nicht nur die Hauptuntersuchung fällig sei, sondern die Kennzeichen zu einem völlig anderen Auto gehörten. Nach kurzen Ermittlungen stand fest, dass auch dieses Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und entstempelt worden war. Den 28-Jährigen, der nur einige Erledigungen in Hagen tätigen wollte, erwartet jetzt eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

