Polizei Hagen

POL-HA: Frau verletzt sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand leicht

Hagen (ots)

Am Montagnachmittag, um 17:10 Uhr, kam es auf der Overbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 22-jährige Frau wollte mit ihrem VW auf der Overbergstraße vom Fahrbahnrand anfahren. Dabei übersah sie eine 58-jährige Frau, die mit ihrem Seat von der Hagener Straße in die Overbergstraße abgebogen war. Bei der Kollision der Autos stieß die 22-Jährige an den Holm ihres Wagens, auch ein Airbag löste aus. Die Frau verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

