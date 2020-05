Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt mit fast einem Promille Motorroller

Hagen (ots)

Am Montag, 25.05.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:00 Uhr durch die Cunostraße. Dort fiel ihr ein Motorroller auf, der soeben von einem Kiosk losfuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Schon im ersten Gespräch mit dem 54-jährigen Fahrer bemerkten die Polizisten Alkohol in der Umgebungsluft. Ein Test zeigte einen Wert von fast einem Promille an. Der Hagener behauptete nur, dass auf dem kurzen Weg von seiner Wohnung bis zum Kiosk nichts passieren könne. Die Beamten nahmen den Mann mit zum Polizeipräsidium. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 54-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

