Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schönberg (ots)

Am 15. Oktober, 12:15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein 70-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann die L01 von Schönberg in Richtung Dassow. Wenige hundert Meter hinter dem Ortsschild Schönberg wurde er, offenbar bei dem Versuch links in Richtung B 104 abzubiegen, von einem sich von hinten annähernden Auto erfasst. Bis zum Eintreffen eines RTW leisteten ihm Passanten Erste Hilfe. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Untersuchung des Unfallortes wurde die L01 zunächst voll- und in der weiteren Folge halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell