Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreis Germersheim - Geschwindigkeitsmessungen

Kreis Germersheim (ots)

Drei Geschwindigkeitsmessungen führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Montag im Dienstbezirk durch. Zwischen 9.15 und 10.15 Uhr wurde in der Postgrabenstraße in Bellheim das Tempo 30 überwacht, hierbei ergaben sich zehn Geschwindigkeitsverstöße. Der Schnellste wurde mit 46 km/h bei erlaubten 30 km /h gemessen. Bei einer weiteren Messung in der Hauptstraße in Schwegenheim zwischen 10.45 und 11.15 Uhr wurde ein Fahrer mit 42 km/h bei erlaubten 30 km/h erwischt. Mit 56 km/h erzielte ein Mann in Germersheim den Tageshöchstwert bei einer Messung Am Unkenfunk. Dreizehn weitere Autofahrer waren ebenfalls zu schnell gewesen. Die Überwachung erfolgte zwischen 12 und 13.30 Uhr

