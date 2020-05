Polizei Hagen

POL-HA: 53-jähriger Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Montag, 25.05.2020, musste eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr in die Voerder Straße ausrücken. Dort meldeten Zeugen einen Randalierer. Die Polizisten fanden den betrunkenen 53-Jährigen liegend auf dem Gehweg an. Als die Beamten ihn aufrichteten, reagierte er ungehalten und wurde zunehmend aggressiver. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann an diesem Tag bereits mehrere Einsätze auslöste und Rettungskräfte der Feuerwehr anpöbelte. Da der Hagener stark betrunken war, riefen die Ordnungshüter erneut einen Krankenwagen. Erneut zeigte sich der Mann derart bedrohlich und aggressiv, dass er nach einer Untersuchung im Krankenhaus in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen und am nächsten Morgen entlassen werden.

