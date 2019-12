Polizei Bielefeld

POL-BI: Ehrlicher Finder gibt Geld bei der Polizei ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Schildesche- Lippe/Lage-

Bereits am Mittwoch, 27.11.2019, fand ein Mann aus Lippe an der Westerfeldstraße Geld. Er gab es anschließend bei der Polizei in Lage ab.

Der Finder aus Lage betrat gegen 17:20 Uhr das Polizeigebäude in Lage, um den dreistelligen Geldbetrag abzugeben. Er schilderte den Polizisten, das Geld in Bielefeld am Randstein an der Westerfeldstraße gefunden zu haben. Die Polizei Bielefeld lobt das vorbildliche Verhalten und sucht die Person, die das Geld verloren hat.

Melden sie sich bei dem Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0.

