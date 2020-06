Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 6.000 Euro Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel

Tuttlingen (ots)

In Tuttlingen ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Allee gekommen. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin und eine 21-jährige BMW-Fahrerin waren auf der zweispurigen Fahrbahn versetzt in Richtung Aesculap-Platz unterwegs. Die Opel-Fahrerin leitete einen Fahrstreifenwechsel ein und kollidierte hierbei mit dem Fahrzeugheck des BMWs. Durch diese Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an beiden Autos in Höhe von fast 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

